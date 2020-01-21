ФОТО: "Климатические изменения — это общая проблема". Керсти Кальюлайд прибыла в Антарктиду(2)
Сегодня президент Эстонии Керсти Кальюлайд прибыла на Остров короля Георга, где вместе с экспедицией эстонского парусника "Адмирал Беллинсгаузен" примет участие в праздновании 200-летия открытия Антарктиды.
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