21.01.2020, 08:50

ФОТО: "Климатические изменения — это общая проблема". Керсти Кальюлайд прибыла в Антарктиду

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ФОТО: "Климатические изменения — это общая проблема". Керсти Кальюлайд прибыла в Антарктиду
Foto: Presidendi Kantselei

Сегодня президент Эстонии Керсти Кальюлайд прибыла на Остров короля Георга, где вместе с экспедицией эстонского парусника "Адмирал Беллинсгаузен" примет участие в праздновании 200-летия открытия Антарктиды.

В своей речи Кальюлайд затронула проблемы климата. Она отметила, что когда адмирал Беллинсгаузен двести лет назад начинал свой путь, ”море было намного чище и беспокойство о планете Земля намного меньше”, а района полуострова Антарктида является одним из наиболее подверженных глобальному потеплению мест.

Foto: Presidendi Kantselei


”Климатические изменения — это общая проблема всех стран, и решение также нужно искать сообща”, — отметила президент.

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