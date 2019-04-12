12.04.2019, 09:43

ФОТО: Керсти Кальюлайд вызвала руководителей парламентских фракций в Кадриорг

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rus.delfi.ee
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President kutsus riigikogu fraktsioonide juhtkonnad Kadriorgu poliitilist olukorda arutama. Foto: Tiit Blaat

Сегодня утром президент Керсти Кальюлайд вызвала руководителей парламентских фракций в Кадриорг для обсуждения внутриполитической ситуации в стране.

В 9 часов началсь встреча с руководством фракции EKRE, на 09:45 запланирована — с руководством фракции Центристской партии, в 10:30 — с руководством фракции Isamaa, в 11:15 — с руководством фракции СДПЭ и в 12 часов — с руководством фракции Партии реформ.

Ранее Кальюлайд предложила создать правительство Кае Каллас, которая приняла предложение и выступит перед Рийгикогу в понедельник.

При этом ясно, что в сторону коалиции движутся центристы, отечественники и EKRE, которые на этой недели подписали и коалиционный договор.

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