21.08.2020, 15:18

ФОТО | Керсти Кальюлайд — выпускникам: вы свободны в своем выборе

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Parimad koolilõpetajad roosiaias Foto: Ilmar Saabas

Сегодня в Розовом саду в Кадриорге состоялось традиционное чествование лучших выпускников, проводящееся с 1922 года. Всего на мероприятие было приглашено 650 выпускников общеобразовательных школ, профтехучилищ и вузов.

В свей речи президент Керсти Кальюлайд подчеркнула, что каждый выпускник свободен в своем выборе.

”Решения во времени принимает каждый человек сам. Не поколение. И не эпоха. Вы свободны в своем выборе”, — сказала Кальюлайд. По ее мнению, неправильно возлагать ответственность на новые поколения, нужно действовать здесь и сейчас и никто не может претворить в жизнь мечты человека, чем он сам.

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