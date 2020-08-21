ФОТО | Керсти Кальюлайд — выпускникам: вы свободны в своем выборе

В свей речи президент Керсти Кальюлайд подчеркнула, что каждый выпускник свободен в своем выборе.

”Решения во времени принимает каждый человек сам. Не поколение. И не эпоха. Вы свободны в своем выборе”, — сказала Кальюлайд. По ее мнению, неправильно возлагать ответственность на новые поколения, нужно действовать здесь и сейчас и никто не может претворить в жизнь мечты человека, чем он сам.

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