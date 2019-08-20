ФОТО: Керсти Кальюлайд встретилась в Кадриорге с президентом Литвы

Президент Литвы Гитанас Науседа во вторник отбывает с ознакомительным визитом в Эстонию, где обсудит вопросы безопасности и энергетики.
Главу Литовского государства примут президент Эстонии Керсти Кальюлайд, премьер-министр Юри Ратас и спикер парламента Хенн Пыллуаас.
"В ходе визита лидеры обсудят вопросы двустороннего политического и экономического сотрудничества, ситуацию с безопасностью в Балтийском регионе, планы обороны НАТО, вопросы повестки дня Европейского союза, в том числе по переговорам о следующей финансовой перспективе ЕС, формирования новой комиссии", — сообщает Администрация президента.
Науседа намерен вести разговор о сотрудничестве в области научных исследований и инноваций, создании общего балтийского рынка капитала.
На встречах будут рассмотрены такие вопросы, как "синхронизация электрических сетей с континентальными электрическими сетями, создание единого газового рынка ЕС и безопасность Островецкой АЭС", а также строительство железных и автомобильных дорог.
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