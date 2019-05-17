ФОТО: Керсти Кальюлайд встретилась с министром обороны ФРГ

По словам главы эстонского государства, Германия своим присутствием вносит большой вклад в укрепление безопасности нашего региона, особенно это касается миссии по охране воздушного пространства.

Стороны детально обсудили влияние Brexit на европейское сотрудничество в сфере обороны, а также возможности Европы и НАТО по использованию в оборонительной сфере передовых технологий.

В пятницу вечером Керсти Кальюлайд и Урсула фон дер Ляйен выступят на проходящей в Таллинне конференции по безопасности имени Леннарта Мери.