ФОТО: Керсти Кальюлайд встретилась с министром обороны ФРГ

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд провела сегодня в Кадриорге встречу с министром обороны ФРГ Урсулой фон дер Ляйен, в ходе которой стороны обсудили сотрудничество в области безопасности в рамках Евросоюза и НАТО.
По словам главы эстонского государства, Германия своим присутствием вносит большой вклад в укрепление безопасности нашего региона, особенно это касается миссии по охране воздушного пространства.
Стороны детально обсудили влияние Brexit на европейское сотрудничество в сфере обороны, а также возможности Европы и НАТО по использованию в оборонительной сфере передовых технологий.
В пятницу вечером Керсти Кальюлайд и Урсула фон дер Ляйен выступят на проходящей в Таллинне конференции по безопасности имени Леннарта Мери.