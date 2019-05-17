17.05.2019, 19:10

ФОТО: Керсти Кальюлайд встретилась с министром обороны ФРГ

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rus.delfi.ee
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President Kaljulaid kohtus Saksa Liitvabariigi kaitseministriga Foto: Vabariigi Presidendi Kantselei

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд провела сегодня в Кадриорге встречу с министром обороны ФРГ Урсулой фон дер Ляйен, в ходе которой стороны обсудили сотрудничество в области безопасности в рамках Евросоюза и НАТО.

По словам главы эстонского государства, Германия своим присутствием вносит большой вклад в укрепление безопасности нашего региона, особенно это касается миссии по охране воздушного пространства.

Стороны детально обсудили влияние Brexit на европейское сотрудничество в сфере обороны, а также возможности Европы и НАТО по использованию в оборонительной сфере передовых технологий.

В пятницу вечером Керсти Кальюлайд и Урсула фон дер Ляйен выступят на проходящей в Таллинне конференции по безопасности имени Леннарта Мери.

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