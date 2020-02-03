ФОТО | Керсти Кальюлайд встречается в Кадриорге с правительством. От EKRE пришел лишь один министр

В прошлом году не состоялось традиционная встреча президента и правительства перед концом года, так как для нее не нашлось подходящего всем времени. Поэтому встреча проходит сегодня, 3 февраля.
Встреча началась в 13:30. Сегодня пришли не все министры. Например, от EKRE пришел лишь министр сельской жизни Арво Аллер. Министр окружающей среды Рене Кокк и министр внутренних дел Март Хельме уехали в командировку, а министр внешней орговли и ИТ Каймар Кару — в отпуске.
У министра финансов Мартина Хельме на сегодня другие планы, сообщил советник фракции EKRE Аарне Мяэ.
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