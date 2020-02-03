ФОТО | Керсти Кальюлайд встречается в Кадриорге с правительством. От EKRE пришел лишь один министр

Встреча началась в 13:30. Сегодня пришли не все министры. Например, от EKRE пришел лишь министр сельской жизни Арво Аллер. Министр окружающей среды Рене Кокк и министр внутренних дел Март Хельме уехали в командировку, а министр внешней орговли и ИТ Каймар Кару — в отпуске.

У министра финансов Мартина Хельме на сегодня другие планы, сообщил советник фракции EKRE Аарне Мяэ.