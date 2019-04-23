23.04.2019, 09:27

ФОТО: Керсти Кальюлайд встречается с кандидатами в министры Урмасом Рейнсалу и Мартом Хельме

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rus.delfi.ee
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ФОТО: Керсти Кальюлайд встречается с кандидатами в министры Урмасом Рейнсалу и Мартом Хельме
Foto: Rauno Volmar

Сегодня президент Керсти Кальюлайд продолжает встречаться с новыми кандидатами в министры.

В понедельник состоялись встречи с кандидатом в министры народонаселения Рийной Сольман, с кандидатом в министры сельской жизни Мартом Ярвиком, с кандидатом в министры окружающей среды Рене Кокком и с кандидатом в министры внешней торговли и ТИ Мартом Куузиком.

Сегодня президент встречается с кандидатом в министры иностранных дел Урмасом Рейнсалу и с кандидатом в министры внутренних дел Мартом Хельме.

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