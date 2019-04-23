ФОТО: Керсти Кальюлайд встречается с кандидатами в министры Урмасом Рейнсалу и Мартом Хельме

В понедельник состоялись встречи с кандидатом в министры народонаселения Рийной Сольман, с кандидатом в министры сельской жизни Мартом Ярвиком, с кандидатом в министры окружающей среды Рене Кокком и с кандидатом в министры внешней торговли и ТИ Мартом Куузиком.

Сегодня президент встречается с кандидатом в министры иностранных дел Урмасом Рейнсалу и с кандидатом в министры внутренних дел Мартом Хельме.

