23.04.2019, 09:27
ФОТО: Керсти Кальюлайд встречается с кандидатами в министры Урмасом Рейнсалу и Мартом Хельме(19)
Сегодня президент Керсти Кальюлайд продолжает встречаться с новыми кандидатами в министры.
Сегодня президент Керсти Кальюлайд продолжает встречаться с новыми кандидатами в министры.
В понедельник состоялись встречи с кандидатом в министры народонаселения Рийной Сольман, с кандидатом в министры сельской жизни Мартом Ярвиком, с кандидатом в министры окружающей среды Рене Кокком и с кандидатом в министры внешней торговли и ТИ Мартом Куузиком.
Сегодня президент встречается с кандидатом в министры иностранных дел Урмасом Рейнсалу и с кандидатом в министры внутренних дел Мартом Хельме.
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