17.08.2020, 14:30

ФОТО: Керсти Кальюлайд вручила стипендии для обучения за границей


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Noore õpetlase stipendiumi üleandmine Fotografiskas 17.08.2020 Foto: Karl-Eerik Pink

Сегодня в 11 часов в Fotografiska президент Эстонии Керсти Кальюлайд вручила стипендии выпускникам школ, которые направляются на обучение в ведущие университеты мира. Общий фонд стипендий составил 88 000 евро.

Данной стипендией (Noore õpetlase stipendium) государство желает поддержать талантливых молодых людей, которые из-за нехватки денег не смогли бы обучаться за границей.

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