17.08.2020, 14:30
ФОТО: Керсти Кальюлайд вручила стипендии для обучения за границей
Сегодня в 11 часов в Fotografiska президент Эстонии Керсти Кальюлайд вручила стипендии выпускникам школ, которые направляются на обучение в ведущие университеты мира. Общий фонд стипендий составил 88 000 евро.
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