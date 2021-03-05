ФОТО | Керсти Кальюлайд вакцинировали от коронавируса препаратом AstraZeneca

Поскольку президент планирует посетить Афганистан в апреле, а обязательным условием для въезда в страну является вакцинация, то она попросила сделать инъекцию себе, а также всем членам делегации.

Кальюлайд заявила, что все одобренные ЕС вакцины являются качественными и заслуживают доверия независимо от того, где они сделаны. При этом вакцинированным следует продолжать соблюдать коронавирусные правила — носить маску и соблюдать дистанцию, поскольку ни одна вакцина не гарантирует стопроцентной защиты.

Кальюлайд также обратилась к жителям страны по-русски, призвав всех принять участие в вакцинации.

"Я думаю, что стоит использовать эту возможность, если имеется возможность вакцинироваться. И знаете, AstraZeneca — это вакцина, которая больше всего похожа на вакцину "Спутник", — сказала президент Эстонии.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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