ФОТО | Керсти Кальюлайд вакцинировали от коронавируса препаратом AstraZeneca

Поскольку президент планирует посетить Афганистан в апреле, а обязательным условием для въезда в страну является вакцинация, то она попросила сделать инъекцию себе, а также всем членам делегации.
Кальюлайд заявила, что все одобренные ЕС вакцины являются качественными и заслуживают доверия независимо от того, где они сделаны. При этом вакцинированным следует продолжать соблюдать коронавирусные правила — носить маску и соблюдать дистанцию, поскольку ни одна вакцина не гарантирует стопроцентной защиты.
Кальюлайд также обратилась к жителям страны по-русски, призвав всех принять участие в вакцинации.
"Я думаю, что стоит использовать эту возможность, если имеется возможность вакцинироваться. И знаете, AstraZeneca — это вакцина, которая больше всего похожа на вакцину "Спутник", — сказала президент Эстонии.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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