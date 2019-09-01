ФОТО | Керсти Кальюлайд в Варшаве: начало войны означало для Эстонии полвека страданий и упадка

Президент ЭстонииКерсти Кальюлайд принимает 1 сентября участие в Варшаве в мероприятии, посвященном 80-й годовщине начала Второй мировой войны. В столицу Польши приехали руководители 15 государств.
"Сегодняшний день в истории — печальный день. Для Эстонии Вторая мировая война в действительности завершилась 25 лет назад, когда нашу территорию покинули последние вагоны с техникой оккупационных войск. Начало войны означало для нашего народа и государства более чем полувековой период страданий, экономического регресса, отсутствия свободы. Сегодня мы стоим здесь вместе с главами других стран, чтобы вспомнить и помянуть этот день. Только память будет гарантией того, что это никогда больше не повторится", — сказала Кальюлайд после окончания церемонии.
В Варшаве глава ЭР встретится также со своей грузинской коллегой.
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