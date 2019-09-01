ФОТО | Керсти Кальюлайд в Варшаве: начало войны означало для Эстонии полвека страданий и упадка

"Сегодняшний день в истории — печальный день. Для Эстонии Вторая мировая война в действительности завершилась 25 лет назад, когда нашу территорию покинули последние вагоны с техникой оккупационных войск. Начало войны означало для нашего народа и государства более чем полувековой период страданий, экономического регресса, отсутствия свободы. Сегодня мы стоим здесь вместе с главами других стран, чтобы вспомнить и помянуть этот день. Только память будет гарантией того, что это никогда больше не повторится", — сказала Кальюлайд после окончания церемонии.

В Варшаве глава ЭР встретится также со своей грузинской коллегой.