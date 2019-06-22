ФОТО: Керсти Кальюлайд в Латвии отмечает столетие Цесисской битвы

Президенты выступили на открытии памятного камня в поместье Скангалю, примут участие в церемонии возложения цветов в Лиепе, в Цесисе выступят на военном параде.

Также в Цесисе Вейонис будет присутствовать на реконструкции Цесисской битвы и посетит праздничный концерт.

В свою очередь министр обороны Латвии Артис Пабрикс (”Развитие/За!”) призвал жителей Латвии и латвийские самоуправления чествовать своих героев борьбы за независимость Латвии.

”Чествование это не только возложение цветов, но это память о достижениях латвийских военных и передача существенной части латвийской идентичности следующим поколениям. Наши герои не заслуживают остаться забытыми”, подчеркнул Пабрикс.

Решающая часть Цесисской битвы произошла в период с 19 по 23 июня 1919 года между эстонскими вооруженными силами, в состав которых входили и латышские полки (т. н. Северолатвийская бригада), и войсками прогерманского латвийского правительства, в состав которых входили Железная дивизия (сформированная из граждан Германии) и прибалтийский Ландесвер (состоявший преимущественно из балтийских немцев).

23 июня эстонские и латвийские войска восстановили контроль над городом. Следствием победы при Цесисе стало развитие наступления объединенных войск Эстонии и Латвии на Ригу и её освобождение от немцев.