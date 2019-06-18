18.06.2019, 21:50
ФОТО | Керсти Кальюлайд устроила торжественный ужин в честь президента Хорватии
Сегодня в Эстонии с официальным визитом находится президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Начавшийся с официальной приветственной церемонии перед президентской канцелярией визит завершился торжественным ужином в Военном музее.
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