ФОТО | Керсти Кальюлайд устроила торжественный ужин в честь президента Хорватии

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Сегодня в Эстонии с официальным визитом находится президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович. Начавшийся с официальной приветственной церемонии перед президентской канцелярией визит завершился торжественным ужином в Военном музее.