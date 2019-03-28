ФОТО: Каю Каллас и Кадри Симсон заметили сидящими вместе в кафе

”Мы говорили о коалиционных переговорах”, — сказала Симсон Delfi, но добавила, что никакого плана они не обсуждали.

”Скорее, мне пришлось сказать ей, что, по моему мнению, коалиционные консультации идут в правильном направлении”, — отметила она.

По ее словам, никаких альтернатив Каллас не предлагала. ”Никакого предложения пока не поступало”, — заверила Симсон.

”Мы просто быстро выпили по чашке чая, и я думаю, что и дальше буду свободно общаться с членами всех партий, вне зависимости от того, находятся они в оппозиции или нет”, — сказала Симсон.