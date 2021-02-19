ФОТО | Кая Каллас и Санна Марин встретились, чтобы обсудить ограничения на поездки в Финляндию

Сегодня премьер-министр Кая Каллас отправилась в свою первую заграничную поездку на должности — в Финляндию. Там она встретится с финским премьером Санной Марин и президентом Саули Нийнистё.
Как ранее Каллас сообщила Delfi, на встрече премьер-министры будут обсуждать смягчение ограничений на путешествия между Финляндией и Эстонией. Она отметила, что в Финляндии ситуация с распространением коронавируса лучше, чем в Эстонии.
По словам Каллас, в телефонном разговоре Санна Марин сказала, что ограничения на путешествия были необходимы, так как маятниковые работники не соблюдали правила, например, нахождение в самоизоляции по прибытии.
Посмотреть пресс-конференцию премьер-министров можно онлайн:
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
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