ФОТО | Кая Каллас и Санна Марин встретились, чтобы обсудить ограничения на поездки в Финляндию

Как ранее Каллас сообщила Delfi, на встрече премьер-министры будут обсуждать смягчение ограничений на путешествия между Финляндией и Эстонией. Она отметила, что в Финляндии ситуация с распространением коронавируса лучше, чем в Эстонии.

По словам Каллас, в телефонном разговоре Санна Марин сказала, что ограничения на путешествия были необходимы, так как маятниковые работники не соблюдали правила, например, нахождение в самоизоляции по прибытии.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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