19.02.2021, 12:26

ФОТО | Кая Каллас и Санна Марин обсуждают ограничения на поездки в Финляндию: новый законопроект поможет их смягчить

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Foto: Taavi Sepp

Сегодня премьер-министр Кая Каллас отправилась в свою первую заграничную поездку на должности — в Финляндию. Там она встретится с финским премьером Санной Марин и президентом Саули Нийнистё.

Как ранее Каллас сообщила Delfi, на встрече премьер-министры будут обсуждать смягчение ограничений на путешествия между Финляндией и Эстонией. Она отметила, что в Финляндии ситуация с распространением коронавируса лучше, чем в Эстонии.

По словам Каллас, в телефонном разговоре Санна Марин сказала, что ограничения на путешествия были необходимы, так как маятниковые работники не соблюдали правила, например, нахождение в самоизоляции по прибытии.

Финляндия решила продлить ограничения на въезд для граждан Эстонии еще на три недели, до 18 марта.

Санна Марин отметила, что сегодня правительство Финляндии направило в парламент законопроект об обязательном тестировании. Если он вступит в силу, то можно будет смягчить ограничения на путешествия.

Посмотреть пресс-конференцию премьер-министров можно онлайн:

С президентом Нийнистё Каллас обсудит разрешение кризиса в сфере здравоохранения трансатлантические отношения и связанные с Россией вопросы.

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