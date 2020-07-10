ФОТО | КаПо сносит имеющее историческую ценность школьное здание в Таллинне

Департамент полиции безопасности в эти дни сносит историческое здание Таллиннской немецкой реальной школы по адресу Луйзе, 1/3. Имеющееся здание якобы не соответствует потребностям КаПо — особые требования к безопасности и энергоэффективности невозможно выполнить даже при помощи реконструкции.

Таллиннская горуправа уже в 2018 году дала разрешение на снос исторического школьного здания.

Первоначальное здание школы спроектировал архитектор Эрих Якоби (1885-1941), оно было построено в 1928 году.

Tallinna Saksa Reaalkool, arhitekt Erich Jacoby, 1928. Valmimisjärgne foto. Foto: Eesti Arhitektuurimuuseum

Частично поврежденное во II мировой войне здание реконструировали после войны, чтобы оно соответствовало архитектурным требованиям 1940-х годов (архитектор Григорий Шумовский, 1947). Годами там работал рыболовный техникум и позднее мореходная школа. Последние годы здание пустовало, и КаПо долго планировала свое расширение в квартал за зданием.

В 2017 году утвердили детальную планировку, чтобы на ее основании реализовать более капитальную перестройку. Историческое школьное здание было предусмотрено сохранить. Но на этом не закончилось.

Endine koolihoone aastal 2010. Foto: Martin Siplane/Eesti Arhitektuurimuuseum

Имеющимся зданиям составили несколько экспертиз. Одна из них констатирует, что техническое состояние здания школы не хорошее и не соответствует нормам.

Чертеж детальной планировки в регистре планировок Таллинна не предусматривает сноса исторического школьного здания. Решение о сносе можно найти только в текстовых документах, которые рассматривают частичное признание детальной планировки недействительной.

Endise koolimaja hoovikülg. Foto: Carl-Dag Lige

Ковши уже несколько недель на площадке, активный снос идет — ценный тир снесли первым, от спортзала к настоящему моменту остались торцевые стены. В здании школы уже идет снос деревянных полов и перегородок.

19. sajandist pärinev hooneosa, mis läheb samuti lammutamisele. Foto: Carl-Dag Lige

Lammutatud võimla. Foto: Carl-Dag Lige

Luise tänava äärne metallpiire. Foto: Carl-Dag Lige