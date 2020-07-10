ФОТО | КаПо сносит имеющее историческую ценность школьное здание в Таллинне

Полиция безопасности (КаПо) начала сносить находящееся в ее распоряжении имеющее историческую ценность здание Таллиннской немецкой реальной школы, которое относится к защитной зоне охраны памятников старины Старого города Таллинна, пишет Eesti Ekspress.
Департамент полиции безопасности в эти дни сносит историческое здание Таллиннской немецкой реальной школы по адресу Луйзе, 1/3. Имеющееся здание якобы не соответствует потребностям КаПо — особые требования к безопасности и энергоэффективности невозможно выполнить даже при помощи реконструкции.
Первоначальное здание школы спроектировал архитектор Эрих Якоби (1885-1941), оно было построено в 1928 году.
Частично поврежденное во II мировой войне здание реконструировали после войны, чтобы оно соответствовало архитектурным требованиям 1940-х годов (архитектор Григорий Шумовский, 1947). Годами там работал рыболовный техникум и позднее мореходная школа. Последние годы здание пустовало, и КаПо долго планировала свое расширение в квартал за зданием.
В 2017 году утвердили детальную планировку, чтобы на ее основании реализовать более капитальную перестройку. Историческое школьное здание было предусмотрено сохранить. Но на этом не закончилось.
Имеющимся зданиям составили несколько экспертиз. Одна из них констатирует, что техническое состояние здания школы не хорошее и не соответствует нормам.
Чертеж детальной планировки в регистре планировок Таллинна не предусматривает сноса исторического школьного здания. Решение о сносе можно найти только в текстовых документах, которые рассматривают частичное признание детальной планировки недействительной.
Ковши уже несколько недель на площадке, активный снос идет — ценный тир снесли первым, от спортзала к настоящему моменту остались торцевые стены. В здании школы уже идет снос деревянных полов и перегородок.
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