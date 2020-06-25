ФОТО | Кальюлайд на встрече в Курессааре: риторика и действия России расходятся

"Сотрудничество между двумя странами в последние месяцы было точень тесным и результативным, как в вопросе возвращении людей на родину, так и в постоянном обмене информацией и координирований действий", - сказала Керсти Кальюлайд на встрече в Курессааре с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

Кальюлайд отметила, что страны Балтии должны вносить совместный вклад в железнодорожный проект Rail Baltic, который будет способствовать лучшей связи с Центральной Европой, а также обеспечению нашей безопасности. Также ключевое значение имеет проект синхронизации энергетических систем, где страны тоже должны действоваь совместно.

Говоря о безопасности региона, Кальюлайд отметила, что здесь ничего в свете нынешнего кризиса не изменилось. "Российская риторика не соответствуют действиям. Мы по-прежнему осуждаем попытки использовать историю в качестве оружия пропаганды. 80 лет назад страны Балтии были оккупированы с использованием силы и в противоречии с международным правом даже 1940 года", - скзала глава эстонского государства.

Президент Литвы Гитанас Науседа в последний момент отказался от участия во встрече трех президентов Балтийских стран.

Как сообщает ru.delfi.lt, причина такого решения президента Литвы проста — недостигнутое трехстороннее соглашение о торговле электроэнергией с БелАЭС.

Пресс-секретарь президента Литвы Антанас Бубнялис сказал литовскому Delfi, что глава страны решил отказаться от поездки, поскольку министры трех стран не сумели договориться о покупках электроэнергии с БелАЭС.

"Трехсторонняя встреча глав стран Балтии была запланирована уже давно, согласовывалась повестка дня. На повестке было несколько тем: безопасность балтийского региона, средства борьбы с последствиями пандемии, повестка дня ЕС. Планировалось также обсудить вопрос энергетической безопасности и вопрос отказа от покупки электроэнергии с небезопасной БелАЭС.

Перед встречей глав стран Балтии встречались министры энергетики и экономики, которым не удалось достигнуть единой позиции в вопросе методики торговли электроэнергией с третьими странами", — сказано в ответе Бубнялиса.