ФОТО: Каллас преподнесла Ратасу интересный подарок

Каллас выразила надежду, что на праздниках у Ратаса найдется время не только на семью, но и на чтение книг. ”Это хорошие книги”, — написала Каллас в соцсетях и добавила, что из этих произведений можно вынести и много полезного с точки зрения современного мира.

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