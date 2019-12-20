ФОТО: Каллас преподнесла Ратасу интересный подарок

Лидер Партии реформ Кая Каллас подарила своему политическому оппоненту Юри Ратасу книги Джоржа Оруэлла ”Скотный двор” и ”1984”
Скорее всего, идея пришла Каллас после того, как Ратас несколько дней назад сказал в интервью Eesti Päevaleht, что не читал ”Скотный двор”.
Каллас выразила надежду, что на праздниках у Ратаса найдется время не только на семью, но и на чтение книг. ”Это хорошие книги”, — написала Каллас в соцсетях и добавила, что из этих произведений можно вынести и много полезного с точки зрения современного мира.
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