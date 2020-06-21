ФОТО | Как жил образцово-показательный совхоз в Ярвамаа во время визита Хрущева в Эстонию

Maaleht пишет, что в Ярвамаа вспоминают до сих пор, как руководитель Советского Союза Никита Хрущев вместе с Йоханнесом Кябином 65 лет назад при посещении Вийсу спрятался в кусты и разглядывал сидящего как собака быка.



Viisu sovhoosi piimakari kultuurkarjamaal automaatjootja juures 1957. aastal. Foto: Järvamaa muuseum



В то же время опубликованы экономические показатели тогда успешного совхоза Вийсу. Выросший из бывшей государственной мызы Вийсу в 1955 году был образцово-показательным хозяйством. Это подтверждало множество медалей и дипломов социалистического соревнования, о которых можно найти информацию в хронике совхоза в Ярвамааском музее. Директором был Йоханнес Метс.



Viisu sovhoosi direktor Johannes Mets, rinnas Lenini orden. Foto: Järvamaa muuseum



В 1955 году 669 гектаров сельскохозяйственной земли хозяйства удобрили 5000 тонн навоза. В конце года у хозяйства было шесть тракторов, что позволяло трактористам работать более или менее круглосуточно в две смены. Средняя урожайность зерновых была 11,4 и картофеля — 112 центнеров с гектара. Надой молока был 4482,4 килограммов. Крупного рогатого скота было 370, из них коров 166. Свиней 380. Лошадей 61. Домашней птицы 1100. Посадили 150 яблонь.

Хозяйственный год 1955-го закончился для совхоза с прибылью в 172 631,73 рублей. По состоянию на 1957 год в совхозе работало 159 человек, из них постоянных работников 131.