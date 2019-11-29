29.11.2019, 13:16
ФОТО: ”Как вы смеете?” Сегодня в разных городах Эстонии проходят митинги в защиту климата(4)
Сегодня в четырех городах Эстонии проходят акции по привлечению внимания к проблемам климата.
Сегодня в четырех городах Эстонии проходят акции по привлечению внимания к проблемам климата.
Протесты носят название ”Как вы смеете?” (отсылка к речи экоактивистки Греты Тунберг в ООН) и проходят в Таллинне перед зданием Рийгикогу, в Тарту на Ратушной площади, в Пярну на площади независимости и в Кярдла на центральной площади.
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