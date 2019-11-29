ФОТО: ”Как вы смеете?” Сегодня в разных городах Эстонии проходят митинги в защиту климата

Протесты носят название ”Как вы смеете?” (отсылка к речи экоактивистки Греты Тунберг в ООН) и проходят в Таллинне перед зданием Рийгикогу, в Тарту на Ратушной площади, в Пярну на площади независимости и в Кярдла на центральной площади.