29.11.2019, 13:16

ФОТО: ”Как вы смеете?” Сегодня в разных городах Эстонии проходят митинги в защиту климата

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Foto: Ilmar Saabas

Сегодня в четырех городах Эстонии проходят акции по привлечению внимания к проблемам климата.

Протесты носят название ”Как вы смеете?” (отсылка к речи экоактивистки Греты Тунберг в ООН) и проходят в Таллинне перед зданием Рийгикогу, в Тарту на Ратушной площади, в Пярну на площади независимости и в Кярдла на центральной площади.

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