ФОТО | Как в триллере: эстонскому капитану близ Тенерифе пришлось разбираться с грузом гашиша

На Тенерифе был разгар дня, солнце держалось еще высоко, часы показывали около 16. Кристо Кёэп, единственный на Тенерифе капитан из Эстонии, катал на яхте туристов - они выходили в море наблюдать за дельфинами - и уже взял курс обратно к острову.

"Я готовил на кухне клиентам еду, один из них стоял на руле и заметил в воде пакеты. Они были размером с ручную кладь и плотно обмотаны пленкой. Таких пакетов было 15-20. Сердце в груди забилось учащенно - что же такое происходит?" - говорит Кёэп.

Он уже семь лет работает в собственной фирме Purjetamine Tenerifel капитаном, развлекая на яхте Wesipruul в основном эстонских туристов, но ничего подобного раньше не видел.

Кристо Кёэп

"Гадали - найдем ли там белый порошок, или вдруг это пакеты с деньгами... Шутили, что если это мешки с евро, то нашим семьям никогда уже не нужно будет работать", - рассказывает Кёэп. Вместе с туристом они подняли на борт один из пакетов и разрезали пленку.

Из упаковки показалось темно-коричневое вещество. Гашиш. "Позвонил другу, который более-менее говорит по-испански, чтобы он вызвал полицию", - вспоминает капитан. Затем он и сам с помощью специального приложения пообщался с полицией. Через полтора часа прилетел полицейский вертолет.