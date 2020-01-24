ФОТО | Как в триллере: эстонскому капитану близ Тенерифе пришлось разбираться с грузом гашиша

Эстонский капитан Кристо Кёэп вместе с шестью другими эстонцами попал в окрестностях острова Тенерифе (Канарские острова) словно в остросюжетный фильм. В водах близ острова им попались пару десятков больших и завернутых в пленку пакетов, в которых был спрятан гашиш.
На Тенерифе был разгар дня, солнце держалось еще высоко, часы показывали около 16. Кристо Кёэп, единственный на Тенерифе капитан из Эстонии, катал на яхте туристов - они выходили в море наблюдать за дельфинами - и уже взял курс обратно к острову.
"Я готовил на кухне клиентам еду, один из них стоял на руле и заметил в воде пакеты. Они были размером с ручную кладь и плотно обмотаны пленкой. Таких пакетов было 15-20. Сердце в груди забилось учащенно - что же такое происходит?" - говорит Кёэп.
Он уже семь лет работает в собственной фирме Purjetamine Tenerifel капитаном, развлекая на яхте Wesipruul в основном эстонских туристов, но ничего подобного раньше не видел.
"Гадали - найдем ли там белый порошок, или вдруг это пакеты с деньгами... Шутили, что если это мешки с евро, то нашим семьям никогда уже не нужно будет работать", - рассказывает Кёэп. Вместе с туристом они подняли на борт один из пакетов и разрезали пленку.
Из упаковки показалось темно-коричневое вещество. Гашиш. "Позвонил другу, который более-менее говорит по-испански, чтобы он вызвал полицию", - вспоминает капитан. Затем он и сам с помощью специального приложения пообщался с полицией. Через полтора часа прилетел полицейский вертолет.
Эмоции среди участников морской прогулки были противоречивые. Сначала возбуждение, а затем и опасение - вдруг владелец груза доберется до них раньше приезда полиции? Один пакет весил примерно 25 килограмм, значит на волнах Атлантического океана болталось около полутонны гашиша.
Поскольку для эстонских туристов это был последний вечер на острове, то у них получилась очень запоминающаяся концовка путешествия.
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