31.08.2019, 15:22
ФОТО | Как президент Кальюлайд совершила "государственный визит" на велосипеде(3)
На этой неделе президент Керсти Кальюлайд гостит в Юго-Восточной Эстонии, и самом начале недели какая-то пожилая дама лукаво спросила у нее, когда глава государства собирается нанести визит в Лихтенштейн. Спросившая имела в виду маленькую деревеньку Лихтенштейн в Пылвамаа.
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