31.08.2019, 15:22

ФОТО | Как президент Кальюлайд совершила "государственный визит" на велосипеде

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rus.delfi.ee
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ФОТО | Как президент Кальюлайд совершила "государственный визит" на велосипеде
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На этой неделе президент Керсти Кальюлайд гостит в Юго-Восточной Эстонии, и самом начале недели какая-то пожилая дама лукаво спросила у нее, когда глава государства собирается нанести визит в Лихтенштейн. Спросившая имела в виду маленькую деревеньку Лихтенштейн в Пылвамаа.

Президент вынуждена была признать, что не посещала это место, и во время своей велосипедной прогулки в пятницу вечером доехала туда.

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