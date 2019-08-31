ФОТО | Как президент Кальюлайд совершила "государственный визит" на велосипеде

rus.delfi.ee EST

Presidendi Facebooki konto

На этой неделе президент Керсти Кальюлайд гостит в Юго-Восточной Эстонии, и самом начале недели какая-то пожилая дама лукаво спросила у нее, когда глава государства собирается нанести визит в Лихтенштейн. Спросившая имела в виду маленькую деревеньку Лихтенштейн в Пылвамаа.