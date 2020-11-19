19.11.2020, 19:13

ФОТО | Как на площади Вабадузе появились эти круги?


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Driftimine Vabaduse väljakul 16.11.2020 Foto: Andres Putting

Вчера от внимания фотокорреспондента Delfi не ускользнуло то, что на столичной площади Вабадузе остались такие следы, как будто кто-то занимался там дрифтингом. Пресс-секретарь управы Кесклинна пояснил: никто на площади не хулиганил, следы остались от уборочной машины.

"Информация проверена, выяснилось, что следы остались после уличной уборочной машины", - сообщила советник по связям с общественностью управы Кесклинна Эстер Шанк.

В Таллиннском коммунальном департаменте Delfi пояснили, что в самом деле, около 6 часов утра там проводились очередные работы по уборке.

В департаменте объяснили, что при соприкосновении теплых покрышек машины и низкой температуры на поверхности остались мокрые следы. "В случае изморози это обычная картина", - сказал руководитель департамента Тармо Сулг.

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