ФОТО | Как на площади Вабадузе появились эти круги?
Вчера от внимания фотокорреспондента Delfi не ускользнуло то, что на столичной площади Вабадузе остались такие следы, как будто кто-то занимался там дрифтингом. Пресс-секретарь управы Кесклинна пояснил: никто на площади не хулиганил, следы остались от уборочной машины.
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