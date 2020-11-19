ФОТО | Как на площади Вабадузе появились эти круги?
Вчера от внимания фотокорреспондента Delfi не ускользнуло то, что на столичной площади Вабадузе остались такие следы, как будто кто-то занимался там дрифтингом. Пресс-секретарь управы Кесклинна пояснил: никто на площади не хулиганил, следы остались от уборочной машины.
Дом Михаила Горбачева в Германии: как он выглядит
Три новых симптома коронавируса: запомните их немедленно
Похоронила с коляской: мать намеренно гуляла с мертвым ребенком
"Обезумела совсем?": поступок Малышевой возмутил россиян