ФОТО | Как на площади Вабадузе появились эти круги?

"Информация проверена, выяснилось, что следы остались после уличной уборочной машины", - сообщила советник по связям с общественностью управы Кесклинна Эстер Шанк.

В Таллиннском коммунальном департаменте Delfi пояснили, что в самом деле, около 6 часов утра там проводились очередные работы по уборке.

В департаменте объяснили, что при соприкосновении теплых покрышек машины и низкой температуры на поверхности остались мокрые следы. "В случае изморози это обычная картина", - сказал руководитель департамента Тармо Сулг.