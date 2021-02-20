ФОТО | "Как Кааба в Мекке": памятник певцу Яаку Йоле хотят обнести черными гранитными плитами

Судьба самой скульптуры до сих пор неясна. Но странное желтое строение из спрессованных опилок, закрывающее памятник Яаку Йоле, — не самая красивая достопримечательность в городском пейзаже, поэтому сейчас один из авторов проекта пытается найти новое решение, которое понравилось бы как местным жителям, так и почитателям творчества певца.

Создатели памятника Яаку Йоле, а также анонимный спонсор намерены построить вокруг скульптуры черный гранитный короб, напоминающий известную мусульманскую святыню в Мекке. По предварительным оценкам, стоимость такого сооружения составляет около 15 000 евро, сообщает Kroonika.

”Один известный предприниматель недавно рассказал мне о своей идее — закрыть статую черными гранитными плитами, сделав из нее черную кубическую постройку, как в Мекке, и написать "Яак Йола, 1950 — 2014"”, — рассказал скульптор Мати Кармин.