20.02.2021, 14:47

ФОТО | "Как Кааба в Мекке": памятник певцу Яаку Йоле хотят обнести черными гранитными плитами


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Jaak Joala kuju on kaetud Foto: Kenno Soo

Еще в начале февраля получивший скандальную известность памятник Яаку Йоле закрыли фанерной коробкой. Поначалу многие думали, что это непонятное строение вскоре разукрасят и превратят во временный арт-объект. Но воз и ныне там. Единственное, на коробку наклеили QR-код, по которому можно узнать информацию о жизни и творчестве выдающегося эстонского певца.

Судьба самой скульптуры до сих пор неясна. Но странное желтое строение из спрессованных опилок, закрывающее памятник Яаку Йоле, — не самая красивая достопримечательность в городском пейзаже, поэтому сейчас один из авторов проекта пытается найти новое решение, которое понравилось бы как местным жителям, так и почитателям творчества певца.

Создатели памятника Яаку Йоле, а также анонимный спонсор намерены построить вокруг скульптуры черный гранитный короб, напоминающий известную мусульманскую святыню в Мекке. По предварительным оценкам, стоимость такого сооружения составляет около 15 000 евро, сообщает Kroonika.

”Один известный предприниматель недавно рассказал мне о своей идее — закрыть статую черными гранитными плитами, сделав из нее черную кубическую постройку, как в Мекке, и написать "Яак Йола, 1950 — 2014"”, — рассказал скульптор Мати Кармин.

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