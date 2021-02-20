ФОТО | "Как Кааба в Мекке": памятник певцу Яаку Йоле хотят обнести черными гранитными плитами(1)
Еще в начале февраля получивший скандальную известность памятник Яаку Йоле закрыли фанерной коробкой. Поначалу многие думали, что это непонятное строение вскоре разукрасят и превратят во временный арт-объект. Но воз и ныне там. Единственное, на коробку наклеили QR-код, по которому можно узнать информацию о жизни и творчестве выдающегося эстонского певца.
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