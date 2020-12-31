ФОТО | Как готовится к встрече Нового года легендарный таллиннский ресторан

Фотограф Delfi запечатлел пустой зал, трудящихся на кухне поваров и пакующих заказы официантов. Вот как встречают Новый год в этот раз столичные рестораны.

А заказов было много — хоть сейчас на Новый год в ресторан было не сходить, зато люди заказывают еду домой.