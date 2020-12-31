31.12.2020, 22:58
ФОТО | Как готовится к встрече Нового года легендарный таллиннский ресторан
В находящемся в Старом городе легендарном ресторане Rataskaevu 16 сегодня кипела работа: за два часа, что ресторан был открыт, были запакованы все заказы, сделанные на Новый год.
Фотограф Delfi запечатлел пустой зал, трудящихся на кухне поваров и пакующих заказы официантов. Вот как встречают Новый год в этот раз столичные рестораны.
А заказов было много — хоть сейчас на Новый год в ресторан было не сходить, зато люди заказывают еду домой.
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