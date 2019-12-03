03.12.2019, 07:00

ФОТО: Как французские солдаты в Эстонии встречают первый снег

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Maisons de Champagne avamine
ChampagneFoto: Eero Vabamägi

Фотограф запечатлел, как в понедельник утром на смотровой площадке в Таллинне семь французских солдат встречают первый снег в чисто французском стиле — шампанским!

Встреча первого снега означает также то, что шампанское теперь не нужно дополнительно охлаждать — можно всего лишь оставить его на некоторое время на улице.

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