ФОТО: Как французские солдаты в Эстонии встречают первый снег

Фотограф запечатлел, как в понедельник утром на смотровой площадке в Таллинне семь французских солдат встречают первый снег в чисто французском стиле — шампанским!
Встреча первого снега означает также то, что шампанское теперь не нужно дополнительно охлаждать — можно всего лишь оставить его на некоторое время на улице.
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