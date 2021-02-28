28.02.2021, 17:25

ФОТО | Как будто коронавируса не существует: фестиваль огня в Пярну посетили сотни людей

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EST
Galerii: 50 pilti
Pärnu Tulefestival Foto: Eiliki Pukk

В Пярну вчера вечером состоялся первый фестиваль огня, который собрал много народу.

Интересующимся в рекламе мероприятия была дана возможность поучаствовать и самостоятельно под руководством специалиста изготовить свои огненные скульптуры. Этот призыв оказался непопулярным.

Все-таки пришли двое молодых людей, которые в качестве добровольцев пришли на помощь и начали строить главные скульптуры. Последняя скульптура — орел — получила свои крылья в течение последнего получаса до начала.

Народ сначала собирался маленькими группами, но в конце концов присутствовали сотни человек. Организатор неоднократно призывал участников для обеспечения безопасности держать дистанцию 2 метра друг от друга и 50 метров от скульптур.

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