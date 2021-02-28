ФОТО | Как будто коронавируса не существует: фестиваль огня в Пярну посетили сотни людей

Интересующимся в рекламе мероприятия была дана возможность поучаствовать и самостоятельно под руководством специалиста изготовить свои огненные скульптуры. Этот призыв оказался непопулярным.

Все-таки пришли двое молодых людей, которые в качестве добровольцев пришли на помощь и начали строить главные скульптуры. Последняя скульптура — орел — получила свои крылья в течение последнего получаса до начала.

Народ сначала собирался маленькими группами, но в конце концов присутствовали сотни человек. Организатор неоднократно призывал участников для обеспечения безопасности держать дистанцию 2 метра друг от друга и 50 метров от скульптур.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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