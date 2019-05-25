ФОТО: К злополучному картофельному полю на Харью привезли кучу навоза

Предприниматель Хейно Вийк, которому принадлежит недвижимость по адресу Харью, 30, в знак протеста вспахал землю, чтобы разбить на ней картофельное поле.

Как Delfi писал ранее, вокруг принадлежащего Вийку участка уже несколько лет идут упорные споры. Горуправа за хорошие деньги выкупила соседние земельные участки и не дает предпринимателю ничего на его земле строить.

К тому же городские власти самовольно использовали край недвижимости Вийка для сооружения опорной железобетонной стены и столба для ворот Ныэласилма на улице Харью. Так как Вийк не был согласен с этим строительством, мэрия Таллинна установила в отношении части его земли так называемое ”принудительное владение”.

Вийк называет это юридическим нонсенсом. ”Согласно судебному решению город незаконно возвел на чужой земле строения, и устанавливает на незаконные постройки принудительное владение, — удивляется Вийк. — Получается, что ни один частный собственник не защищен от произвола города”.