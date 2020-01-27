ФОТО | К столетию Тартуского мирного договора отчеканена памятная медаль

”В память о первых шагах независимой Эстонской Республики мы отчеканили медаль, посвященную заключенному в 1920 году Тартускому мирному договору — документу, который считается свидетельством о рождении Эстонии”, — сказала руководитель по маркетингу и продажам Eesti Mündiäri Кристине Круув.

На аверсе юбилейной медали Тартуского мира изображены Чудское озеро и установленная договором граница между Эстонией и РСФСР, а также отчеканены вступительные слова Тартуского мирного договора: ”Россия, с одной стороны, и Эстония, с другой, руководимые твердым желанием прекратить возникшую между ними войну, решили вступить в мирные переговоры и возможно скорее заключить прочный, почетный и справедливый мир…”. По краю медали написано ”100 лет Тартускому миру”. На реверсе медали изображен герб, обрамленный дубовыми ветками и год выпуска медали.

”Мы хотим увековечить одну из важнейших вех эстонской истории и государственности в памятной медали, которая пополнит коллекции эстонских нумизматов”, — добавила Круув.

Памятная медаль ”100 лет Тартускому миру” выпущена ограниченным тиражом и предлагается эстонским коллекционерам бесплатно. Исходя из принципов справедливости, одно домохозяйство может заказать только одну бесплатную медаль. Заказы будут выполняться в порядке поступления.