ФОТО | К черту самоизоляцию! Жители Эстонии по-прежнему не могут на выходных усидеть дома

Жителей Эстонии просят сидеть дома и избегать контактов, но большинство все равно не может на выходных усидеть дома и рвется погулять на природе — в окружении таких жи неугомонных, как и они сами, создавая дальнейшую опасность распространения коронавируса.
Такие места, как спа в Лауласмаа, закрыты и пусты, зато парковки за городовполны машин, а природа полна людей.
Волость Ляэне-Харью в районе Пакри установила плакат: "На прошлых выходных эту местность посетило около 1000 человек, среди них 50 были носителями вируса, скорее всего. Сегодня носителей вируса уже больше. Ждем вас после окончания чрезвычайного положения!"
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Важные телефонные номера:
1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
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