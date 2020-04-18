ФОТО | К черту самоизоляцию! Жители Эстонии по-прежнему не могут на выходных усидеть дома

Такие места, как спа в Лауласмаа, закрыты и пусты, зато парковки за городовполны машин, а природа полна людей.

Волость Ляэне-Харью в районе Пакри установила плакат: "На прошлых выходных эту местность посетило около 1000 человек, среди них 50 были носителями вируса, скорее всего. Сегодня носителей вируса уже больше. Ждем вас после окончания чрезвычайного положения!"

Харьюский уезд поставил различные таблички, но деревни в направлении Табасалу, Палдиски, Лауласмаа и Кейла-Йоа до сих пор не закрыты.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!