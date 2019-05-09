09.05.2019, 08:51
ФОТО: К Бронзовому солдату с раннего утра несут цветы — в числе первых там побывала Яна Тоом(126)
У Бронзового солдата на военном кладбище в Таллинне сегодня отмечают День победы.
У Бронзового солдата на военном кладбище в Таллинне сегодня отмечают День победы.
Традиционно уже рано утром к монументу приносили гвоздики, например, депутат Европарламента Яна Тоом приходила возложить цветы еще до 8 часов. "С Днем победы, друзья!" - написала Яна Тоом своим подписчикам в Facebook.
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