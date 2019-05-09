ФОТО: К Бронзовому солдату с раннего утра несут цветы — на месте уже побывали Яна Тоом и посол РФ Александр Петров

Традиционно уже рано утром к монументу приносили гвоздики, например, депутат Европарламента Яна Тоом приходила возложить цветы еще до 8 часов. "С Днем победы, друзья!" — написала Яна Тоом своим подписчикам в Facebook.

Днем к Бронзовому солдату возложил цветы посол России в Эстонии Александр Петров.