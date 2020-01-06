ФОТО | "К 2025 стать самой популярной партией!" Раймонд Кальюлайд избран лидером социал-демократов Таллинна

Кальюлайд также обозначил для социал-демократов цель к муниципальным выборам 2025 года стать самой популярной партией в Таллинне.

На прошедших в понедельник вечером в Доме учителя выборах Раймонд Кальюлайд получил поддержку 98 столичных социал-демократов. За второго кандидата — искусствоведа Карин Паулус — проголосовали 25 членов таллиннского округа.

Кальюлайд в ходе своего выступления перед однопартийцами отметил, что шаги, нацеленные на лучшее будущее для Таллинна, одновременно являются и шагами, направленными на лучшее будущее для всей Эстонии. ”Таллинн играет сверхважную роль в том, чтобы Эстония была более успешным и справедливым обществом. Большая часть наших предприятий действует в Таллинне. На границе Ласнамяэ производится военное оборудование высочайшего уровня, прямо у склона Тоомпеа предлагаются первоклассные услуги по кибербезопасности. На полуострове Копли расположено одно из крупнейших в Эстонии промышленных предприятий. В Таллинне и Харьюском уезде производится более половины ВВП Эстонии”, — отметил Кальюлайд.

По его словам, нельзя забывать, что без продуманной политики в сфере предпринимательства и стабильного экономического роста не может быть сильной социальной защиты.