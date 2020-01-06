ФОТО | "К 2025 стать самой популярной партией!" Раймонд Кальюлайд избран лидером социал-демократов Таллинна

Кальюлайд также сказал, что жилая среда и предпринимательская среда в Таллинне являются единым целым. ”От успеха столичных предприятий зависит налоговая база государства и местных самоуправлений. От этого в свою очередь зависит, сколько денежных средств сможет Таллинн направить на улучшение жилой среды. Хороший общественный транспорт, качественные дороги, парки и прибрежная зона, тропы здоровья и спортивные центры, перспективное городское планирование, эффективные и доступные социальные услуги, здравоохранение, образование и культура — все это нужно таллиннцам для безопасной и счастливой жизни”, — подчеркнул новый лидер столичных социал-демократов.
По словам Кальюлайда, социал-демократы должны на следующих муниципальных выборах улучшить свои позиции. ”Но давайте этим не ограничиваться. Могли бы социал-демократы на выборах в органы местных самоуправлений, которые пройдут в 2025 году, стать в Таллинне самой популярной партией, безусловным лидером? Я не вижу ни одной причины, почему это не было бы возможно”, — отметил он.
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