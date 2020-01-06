06.01.2020, 19:59

ФОТО | "К 2025 стать самой популярной партией!" Раймонд Кальюлайд избран лидером социал-демократов Таллинна

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Tallinna sotsid valisid esimeheks Raimond Kaljulaidi Foto: Rauno Volmar

Члены таллиннского округа Социал-демократической партии сегодня вечером выбрали своим новым председателем депутата Рийгикогу Раймонда Кальюлайда, который пообещал сосредоточиться на укреплении команды социал-демократов, а также на развитии столицы как среды, благоприятной для жизни и предпринимательства.

Кальюлайд также обозначил для социал-демократов цель к муниципальным выборам 2025 года стать самой популярной партией в Таллинне.

На прошедших в понедельник вечером в Доме учителя выборах Раймонд Кальюлайд получил поддержку 98 столичных социал-демократов. За второго кандидата — искусствоведа Карин Паулус — проголосовали 25 членов таллиннского округа.

Кальюлайд в ходе своего выступления перед однопартийцами отметил, что шаги, нацеленные на лучшее будущее для Таллинна, одновременно являются и шагами, направленными на лучшее будущее для всей Эстонии. ”Таллинн играет сверхважную роль в том, чтобы Эстония была более успешным и справедливым обществом. Большая часть наших предприятий действует в Таллинне. На границе Ласнамяэ производится военное оборудование высочайшего уровня, прямо у склона Тоомпеа предлагаются первоклассные услуги по кибербезопасности. На полуострове Копли расположено одно из крупнейших в Эстонии промышленных предприятий. В Таллинне и Харьюском уезде производится более половины ВВП Эстонии”, — отметил Кальюлайд.

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По его словам, нельзя забывать, что без продуманной политики в сфере предпринимательства и стабильного экономического роста не может быть сильной социальной защиты.

Кальюлайд также сказал, что жилая среда и предпринимательская среда в Таллинне являются единым целым. ”От успеха столичных предприятий зависит налоговая база государства и местных самоуправлений. От этого в свою очередь зависит, сколько денежных средств сможет Таллинн направить на улучшение жилой среды. Хороший общественный транспорт, качественные дороги, парки и прибрежная зона, тропы здоровья и спортивные центры, перспективное городское планирование, эффективные и доступные социальные услуги, здравоохранение, образование и культура — все это нужно таллиннцам для безопасной и счастливой жизни”, — подчеркнул новый лидер столичных социал-демократов.

По словам Кальюлайда, социал-демократы должны на следующих муниципальных выборах улучшить свои позиции. ”Но давайте этим не ограничиваться. Могли бы социал-демократы на выборах в органы местных самоуправлений, которые пройдут в 2025 году, стать в Таллинне самой популярной партией, безусловным лидером? Я не вижу ни одной причины, почему это не было бы возможно”, — отметил он.

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