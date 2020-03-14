ФОТО | Изменения для приезжающих в EMO: больницы устанавливают "сортировочные" палатки

"Там будет происходить триаж (медицинская сортировка - ред.). Палатка утеплена, и медицинские работники сперва общаются с прибывшим в (EMO) там, и затем их по необходимости начинают направлять в больницу", — сказал председатель правления региональной больницы Агрис Пеэду.

"Это на случай, если в EMO начнет приезжать большее количество пациентов. Наши комнаты ожидания в EMO имеют ограниченную вместимость, и этим мы создадим необходимое дополнительное пространство", — пояснил руководитель больницы.

Пеэду сказал Delfi, что пациентам следует напомнить, что в отделение экстренной медицины (EMO) не должен обращаться зараженный COVID-19 или человек, у которого проявляются характерные для этого заболевания симптомы (кашель, насморк, температура).

Прежде всего следует проконсультироваться по телефону со своим семейным врачом, позвонить на консультационную линию семейных врачей 1220 или по номеру экстренной помощи 112. Также настоятельно просят не обращаться в EMO с легкими симптомами вирусных заболеваний.

С сегодняшнего дня, 14 марта, перед отделением экстренной медицины Клиники Тартуского университета тоже установлен мобильный триажный кабинет, чтобы предотвратить неконтролируемое распространение вируса Covid-19 в помещения больницы.

Метод триажа, насколько известно, начнут использовать и в Куресаареской больнице.

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