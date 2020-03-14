14.03.2020, 15:22

ФОТО | Изменения для приезжающих в EMO: больницы устанавливают "сортировочные" палатки

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Foto: Andres Putting

Сегодня Спасательный департамент устанавливает на парковке Северо-Эстонской региональной больницы палатки, где с завтрашнего дня будут распределять прибывающих в отделение экстренной медицины на основании срочности потребности в помощи в соответствии с состоянием пациента.

"Там будет происходить триаж (медицинская сортировка - ред.). Палатка утеплена, и медицинские работники сперва общаются с прибывшим в (EMO) там, и затем их по необходимости начинают направлять в больницу", — сказал председатель правления региональной больницы Агрис Пеэду.

"Это на случай, если в EMO начнет приезжать большее количество пациентов. Наши комнаты ожидания в EMO имеют ограниченную вместимость, и этим мы создадим необходимое дополнительное пространство", — пояснил руководитель больницы.

Пеэду сказал Delfi, что пациентам следует напомнить, что в отделение экстренной медицины (EMO) не должен обращаться зараженный COVID-19 или человек, у которого проявляются характерные для этого заболевания симптомы (кашель, насморк, температура).

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Прежде всего следует проконсультироваться по телефону со своим семейным врачом, позвонить на консультационную линию семейных врачей 1220 или по номеру экстренной помощи 112. Также настоятельно просят не обращаться в EMO с легкими симптомами вирусных заболеваний.

С сегодняшнего дня, 14 марта, перед отделением экстренной медицины Клиники Тартуского университета тоже установлен мобильный триажный кабинет, чтобы предотвратить неконтролируемое распространение вируса Covid-19 в помещения больницы.

Метод триажа, насколько известно, начнут использовать и в Куресаареской больнице.

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Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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