ФОТО | Излюбленные места таллиннцев для празднования Ивановой ночи в этом году оказались практически безлюдными

Küllap tuli sinugi jaanipäev pisut teistmoodi kui varem, võib-olla mõnes hoopis ootamatus kohas, kodurõdul või metsapadrikus? Kui tegid pilti, siis saada need kindlasti vihje@delfi.ee
Музей под открытым небом 2020
Огни Ивановой ночи в Музее под открытым небом 2015
Штромка 2020
Штромка 2017
Стадион "Калев" 2020
KОгни Ивановой ночи в центре Таллинна 2019
Музей под открытым небом в Виймси 2020
Оги Ивановой ночи в Виймси 2015
Ласнамяэ 2020
Ласнамяэ 2019
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
"Здание раскалывается надвое". В Якутске рушится дом
Американцам предрекли смертоносное лето
Самая несчастная женщина: что не так с новым выходом Мелании
Видео "неловкого момента" с Загитовой собрало 22 млн просмотров