24.06.2020, 11:23

ФОТО | Излюбленные места таллиннцев для празднования Ивановой ночи в этом году оказались практически безлюдными


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Jaanipäeva tühjad peokohad
Jaanipäeva tühjad peokohadFoto: Jaanus Lensment

Из-за пандемии коронавируса привычные места, где в прежние годы зажигали костры Ивановой ночи, этим летом оказались практически безлюдными.

Küllap tuli sinugi jaanipäev pisut teistmoodi kui varem, võib-olla mõnes hoopis ootamatus kohas, kodurõdul või metsapadrikus? Kui tegid pilti, siis saada need kindlasti vihje@delfi.ee

Музей под открытым небом 2020

Огни Ивановой ночи в Музее под открытым небом 2015

Штромка 2020

Штромка 2017

Стадион "Калев" 2020

KОгни Ивановой ночи в центре Таллинна 2019

Музей под открытым небом в Виймси 2020

Оги Ивановой ночи в Виймси 2015

Ласнамяэ 2020

Ласнамяэ 2019

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