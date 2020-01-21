ФОТО | Изгнанная соцдемами Сяргава присоединилась к центристам и может стать вице-председателем Таллиннского горсобрания

Это место закреплено за Центристской партией. ”Это должна решить партия, кто получит это место”, — прокомментировал председатель горсобрания Тийт Терик.

Как пишет rus.err.ee, Сяргава вступила в Центристскую партию. Соответствующее заявление она написала сегодня в офисе партии.

Как мы писали ранее, Сяргава летом прошлого года сообщила о своем выходе из Социал-демократической партии, но при этом осталась членом фракции соцдемов в столичном горсобрании. На недавнем голосовании по бюджету города Сяргава вместе с депутатами от Центристской партии и EKRE поддержала принятие бюджета.

По словам председателя таллиннского округа социал-демократов Раймонда Кальюлайда, члены округа беседовали с Сяргава и, к сожалению, были вынуждены признать, что сотрудничество с ней прекратилось.

”Наша цель — делать всё для того, чтобы Таллинн стал удобной для всех жилой и предпринимательской средой. И чтобы добиться в этом успеха, мы должны быть единой командой, члены которой доверяют друг другу. К сожалению, к Хельве Сяргава у нас доверия больше нет, так что в сложившейся ситуации мы не считаем возможным продолжать наше сотрудничество”, — отметил Кальюлайд.

Социал-демократы не в курсе, по какой причине Сяргава голосует в горсобрании так же, как центристы и EKRE.