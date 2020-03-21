ФОТО | Из-за чрезвычайного положения ночная жизнь в Таллинне умерла

Введенное в рамках чрезвычайного положения ограничение на продажу алкоголя, видимо, подействовало — в пятницу вечером около 21 часа в Старом городе было видно не слишком много отдыхающих.
В баре Tops в Каламая в пятницу вечером было видно всего несколько человек, в F-Hoone было больше народу, но скорее небольшие компании.
У бар Labor в Старом городе было совсем пусто, Shooters вообще закрыт. В Dubliner было видно пару компаний.
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