21.03.2020, 08:21

ФОТО | Из-за чрезвычайного положения ночная жизнь в Таллинне умерла

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Galerii: 10 pilti
Foto: Delfi

Введенное в рамках чрезвычайного положения ограничение на продажу алкоголя, видимо, подействовало — в пятницу вечером около 21 часа в Старом городе было видно не слишком много отдыхающих.

В баре Tops в Каламая в пятницу вечером было видно всего несколько человек, в F-Hoone было больше народу, но скорее небольшие компании.

У бар Labor в Старом городе было совсем пусто, Shooters вообще закрыт. В Dubliner было видно пару компаний.

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