ФОТО из Маарду | Недопустимая ситуация: люди бок о бок стоят возле входа

В редакцию RusDelfi отправили фотографию — толпа людей в Маарду стоит в ожидании социальной помощи, — продуктов первой необходимости. Видно, что маардусцы не соблюдают дистанцию в два метра и толпятся возле входа. RusDelfi обратился за комментарием в Горуправу Маарду. По словам руководителя пресс-службы Елены Кацуба, такое скопление народа — абсолютно недопустимо.

"В здании бани работает независимый от города маардуский филиал Продуктового банка, где раз в неделю нуждающимся раздают продукты, — продолжает она. — То скопление народа, что мы увидели на фотографии, является абсолютно недопустимым, учитывая все усилия правительства и города по предотвращению распространения коронавируса.

Город ежедневно проводит дезинфекцию всех общественных объектов (в том числе скамеек и остановок), игровые и спортивные площадки закрыты, на улицах дежурят патрули из добровольцев, которые следят за тем, чтобы на улицах не собирались компании подростков. Прием жителей в мэрии организован таким образом, что в здание может зайти только один человек за раз. Горуправа проверяет точки торговли на наличие личных средств защиты у продавцов и дезинфицирующих средств для рук, которыми могут пользоваться покупатели. Меры принимаются самые жесткие, вводятся ограничения и за их выполнением организован контроль".