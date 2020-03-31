ФОТО из Маарду | Недопустимая ситуация: люди бок о бок стоят возле входа

RusDelfi еще раз напоминает — так делать нельзя.
В редакцию RusDelfi отправили фотографию — толпа людей в Маарду стоит в ожидании социальной помощи, — продуктов первой необходимости. Видно, что маардусцы не соблюдают дистанцию в два метра и толпятся возле входа. RusDelfi обратился за комментарием в Горуправу Маарду. По словам руководителя пресс-службы Елены Кацуба, такое скопление народа — абсолютно недопустимо.
"В здании бани работает независимый от города маардуский филиал Продуктового банка, где раз в неделю нуждающимся раздают продукты, — продолжает она. — То скопление народа, что мы увидели на фотографии, является абсолютно недопустимым, учитывая все усилия правительства и города по предотвращению распространения коронавируса.
Город ежедневно проводит дезинфекцию всех общественных объектов (в том числе скамеек и остановок), игровые и спортивные площадки закрыты, на улицах дежурят патрули из добровольцев, которые следят за тем, чтобы на улицах не собирались компании подростков. Прием жителей в мэрии организован таким образом, что в здание может зайти только один человек за раз. Горуправа проверяет точки торговли на наличие личных средств защиты у продавцов и дезинфицирующих средств для рук, которыми могут пользоваться покупатели. Меры принимаются самые жесткие, вводятся ограничения и за их выполнением организован контроль".
Кацуба напоминает, что для решения подобных проблем следует сразу обращаться в Маардускую горуправу. "Подобные вопросы решаются в Маарду очень оперативно, учитывая серьезность ситуации. Горуправа примет меры по устранению проблемы — мы свяжемся с Продуктовым банком и потребуем привести процедуру раздачи продуктов в соответствие с требованиями чрезвычайного положения и проконтролируем процесс", — заверила она.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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