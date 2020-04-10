10.04.2020, 19:33

ФОТО | Из Курессааре в Таллинн на вертолете доставили больного коронавирусом

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ФОТО | Из Курессааре в Таллинн на вертолете доставили больного коронавирусом
PPA kopter tõi haige Saaremaalt TallinnasseFoto: Tanel Meos

По словам руководителя Курессаареской больницы Эдварда Лаане, одного их пациента доставили в интенсивную терапию Северо-Эстонской региональной больницы.

По состоянию на утро 10 апреля в больницах находится 138 человек, из которых 9 подключены к дыхательному аппарату. Из больниц выписаны 93 человека.

В Эстонии всего было сделано 27 883 тестов на коронавирус, из которых 1 258 или 5% оказались положительными. На Саарема инфицированных 454 человека.

От коронавируса скончались 24 человека.

PPA kopter tõi haige Saaremaalt Tallinnasse Foto: Tanel Meos


Foto: Tanel Meos


PPA kopter tõi haige Saaremaalt Tallinnasse Foto: Tanel Meos


PPA kopter tõi haige Saaremaalt Tallinnasse Foto: Tanel Meos

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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