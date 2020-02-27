ФОТО | Из бюро PPA на Таммсааре теэ на скорой увезли посетителя с подозрением на коронавирус. Бюро закрыто для дезинфекции

О том, когда бюро обслуживания будет вновь открыто, дополнительно сообщат через средства массовой информации.

Клиент, которого доставили в больницу, является иностранцем, у которого было симптомы простудного заболевания. В больнице будет сделан лабораторный анализ на Covid-19, в случае позитивного результата Департамент здоровья выяснит, с кем контактировал данный человек. Департамент здоровья сообщит дополнительную информацию об этом случае при первой возможности.

Инкубационный период Covid-19 составляет две недели, до проявления симптомов опасности заражения от такого человека нет.