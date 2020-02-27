ФОТО | Из бюро PPA на Таммсааре теэ на скорой увезли посетителя с подозрением на коронавирус. Бюро закрыто для дезинфекции(127)
Сегодня примерно в 12:15 в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны на Таммсааре теэ была вызвана скорая помощь, которая доставила одного клиента из бюро обслуживания в больницу для проверки подозрения на коронавирус. По совету Департамента здоровья это бюро обслуживания временно закрыто для дезинфекции.
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