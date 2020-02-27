27.02.2020, 14:09

ФОТО | Из бюро PPA на Таммсааре теэ на скорой увезли посетителя с подозрением на коронавирус. Бюро закрыто для дезинфекции

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Foto: Andres Putting

Сегодня примерно в 12:15 в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны на Таммсааре теэ была вызвана скорая помощь, которая доставила одного клиента из бюро обслуживания в больницу для проверки подозрения на коронавирус. По совету Департамента здоровья это бюро обслуживания временно закрыто для дезинфекции.

О том, когда бюро обслуживания будет вновь открыто, дополнительно сообщат через средства массовой информации.

Клиент, которого доставили в больницу, является иностранцем, у которого было симптомы простудного заболевания. В больнице будет сделан лабораторный анализ на Covid-19, в случае позитивного результата Департамент здоровья выяснит, с кем контактировал данный человек. Департамент здоровья сообщит дополнительную информацию об этом случае при первой возможности.

Инкубационный период Covid-19 составляет две недели, до проявления симптомов опасности заражения от такого человека нет.

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